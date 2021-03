Gouverneur Andrew Cuomo van de Amerikaanse staat New York, die onder toenemende druk staat vanwege beschuldigingen van seksueel ongewenst gedrag, blijft weigeren af te treden.

Het zou volgens de Democraat "ondemocratisch" zijn terug te treden op basis van alleen maar beschuldigingen, melden diverse Amerikaanse media. "Ik zal onder geen beding ontslag nemen", voegde hij eraan toe. Een paar uur later eiste de voorzitter van de Senaat van de staat, Democraat Andrea Stewart-Cousins, zijn ontslag.

"Er is iedere dag een nieuw bericht dat de aandacht wegneemt van het overheidswerk", aldus Stewart-Cousins. "We moeten regeren zonder dagelijkse afleiding. Gouverneur Cuomo moet aftreden." Carl E. Heastie, meerderheidsleider van de Democraten in het staatsparlement, was ook kritisch. "Ik denk dat het tijd is dat de gouverneur serieus nadenkt of hij nog steeds effectief in de behoeften van de mensen van New York kan voorzien", zei Heastie.

Afgelopen weekend doken twee nieuwe verklaringen op van voormalige medewerksters van Cuomo, over seksueel ongewenst gedrag. Aan een van hen zou hij op het werk hebben gevraagd of ze een partner had, en haar hand hebben gekust. Op een receptie pakte hij de vrouw vast en kuste haar op beide wangen. Een fotograaf die foto's had genomen van zijn hand om haar middel, werd bedreigd.

Eerder legden al drie vrouwen belastende verklaringen af. Cuomo is aan zijn derde ambtstermijn bezig in New York en kreeg eerder nog lof voor zijn aanpak van de coronapandemie. De minister van Justitie van New York, Letitia James, is een onderzoek begonnen.