Een reeks grote explosies op een militaire basis heeft zondag de stad Bata in Equatoriaal-Guinea op zijn grondvesten doen schudden. Daarbij zijn minstens vijftien doden en vijfhonderd gewonden gevallen, aldus president Teodoro Obiang.

Volgens Obiang zijn de gigantische explosies veroorzaakt door dynamiet dat op de basis opgeslagen lag. Dat zou hebben kunnen ontploffen door nalatigheid, stelde de president. Maar hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Een defensieofficial had eerder al laten weten een aanslag uit te sluiten, maar gaf geen details over de toedracht.

Beelden op televisie toonden de enorme verwoesting als gevolg van de explosies. Op de ramplocatie lagen metalen daken verwrongen tussen het puin van half verwoeste huizen. Uit het puin werden vele slachtoffers gehaald en vervoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, dat de toestroom van de grote hoeveelheid gewonden niet meer kon bolwerken.

De gigantische explosie komt op een moment dat Equatoriaal-Guinea, een olieproducent, lijdt onder een dubbele economische crisis. Deze is een gevolg van de coronapandemie en een daling van de prijs van ruwe olie, die ongeveer driekwart van de staatsinkomsten uitmaakt.