Een partijgenoot van de Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi is in de nacht van zaterdag op zondag in gevangenschap overleden. De man stierf na mishandeld te zijn door leden van de militaire junta, meldt persbureau AFP. Hij werd zaterdagavond gearresteerd.

Het gaat om de 58-jarige Khin Maung Latt. Hij was een lokale partijvoorzitter in Rangoon, de grootste stad van het land. Daar is hij zondag ook begraven.

Volgens partijgenoten wijzen een wond op zijn achterhoofd en blauwe plekken op zijn rug erop dat de politicus is doodgemarteld. Een legerdokter noemde een hartaandoening als doodsoorzaak.

Sinds het leger op 1 februari de macht greep in Myanmar zijn meer dan zeventienhonderd tegenstanders opgepakt. Onder anderen Suu Kyi en tientallen leden van haar partij National League for Democracy (NLD) zitten vast, aldus mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners (AAPP). Daarnaast zouden zeker vijftig demonstranten door veiligheidstroepen zijn gedood.

Het leger ontkent dat het buitensporig geweld gebruikt tegen demonstranten, die al weken massaal de straat op gaan uit protest tegen de coup. Zondag was daarop geen uitzondering. Afgelopen woensdag was de bloedigste dag sinds de machtsgreep. 38 mensen kwamen om nadat het leger het vuur opende op demonstranten.

Generaals zeggen dat de coup nodig was, omdat er is gefraudeerd bij de verkiezingen. Die werden in november gewonnen door de NLD.