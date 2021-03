Een kleine meerderheid in Zwitserland heeft zich zondag in een referendum achter een verbod op gezichtsbedekkende kleding geschaard, schrijven Zwitserse media op basis van de eerste resultaten. De term boerka kwam officieel niet op de stembiljetten voor, maar voor iedereen is het duidelijk dat het om dat soort gezichtsbedekking gaat.

52 procent van de Zwitsers zou volgens SRF voor het verbod hebben gestemd. De definitieve resultaten worden later op de dag verwacht.

Er zijn naar schatting dertig mensen in Zwitserland die een boerka dragen. Het verbod betekent dat niemand het gezicht volledig mag bedekken in de openbare ruimte. Er zijn wel uitzonderingen, zoals in gebedshuizen.

Een grote meerderheid heeft zich daarnaast duidelijk gekeerd tegen een speciale 'elektronische identiteit'. De regering wil een wettelijk kader scheppen om de Zwitsers een 'e-ID' te kunnen geven waarmee tal van administratieve of financiële zaken veel eenvoudiger via internet mogelijk zouden worden.

Volgens de Zwitserse regering loopt het land ver achter bij andere Europese landen op dit gebied. Maar in het referendum keerden de meesten zich tegen het wetsvoorstel, omdat ze vrezen dat de Zwitserse overheid particuliere internetbedrijven gaat inschakelen en dat dit gevaarlijk kan zijn voor zowel de burger als voor de staat.