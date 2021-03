Iran heeft de Brits-Iraanse liefdadigheidswerker Nazanin Zaghari-Ratcliffe zondag vrijgelaten. Vlak na het bericht over haar vrijlating werd bekend dat de vrouw een nieuwe oproep heeft gekregen om in de rechtbank te verschijnen.

De 43-jarige Zaghari-Ratcliffe werd vijf jaar geleden veroordeeld voor spionage en samenzwering om het Iraanse regime omver te werpen.

De projectmanager bij de liefdadigheidsinstelling Thomson Reuters Stichting mocht de gevangenis vorig jaar verlaten vanwege zorgen over de corona-uitbraak in Iran. De vrouw kreeg huisarrest en moest een enkelband dragen. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International mocht ze zich niet verder dan 300 meter van haar ouderlijk huis begeven.

De Britse parlementariër Tulip Siddiq zei zondag dat ze met de familie van Zaghari-Ratcliffe had gesproken en dat ze haar hadden verteld dat haar enkelband was verwijderd, maar dat ze opnieuw voor de rechter is gedaagd. Volgende week staat een hoorzitting gepland in de rechtbank van Teheran.

Volgens de advocaat van de vrouw gaat het om een aanklacht wegens betrokkenheid bij propaganda-activiteiten tegen Iran. De Britse regering heeft opgeroepen Zaghari-Ratcliffe zo snel mogelijk terug naar huis te laten gaan en noemde de behandeling van de vrouw in Iran "onverdraaglijk".

Opgepakt na familiebezoek

Zaghari-Ratcliffe werd in 2016 opgepakt toen ze Iran met haar destijds tweejarige dochter wilde verlaten na een familiebezoek. Hetzelfde jaar werd zij veroordeeld.

Haar familie, de stichting en het Verenigd Koninkrijk hebben de beschuldigingen altijd ontkend. Volgens de directeur van de Britse tak van Amnesty, Kate Allen, was Zaghari-Ratcliffe een "gewetensgevangene", die werd veroordeeld "na een oneerlijke rechtszaak" en nooit gevangengezet had mogen worden.

Het is niet bekend hoe het met Zaghari-Ratcliffe is. Tijdens haar detentie in de Evin-gevangenis zou haar gezondheid achteruit zijn gegaan.