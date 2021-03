Bij gewelddadige protesten in Senegal is zaterdag een zeventienjarige jongen doodgeschoten. Dat bevestigt een overheidsfunctionaris aan persbureau Reuters. Sinds woensdag zijn in totaal vijf mensen om het leven gekomen.

Nadat Ousmane Sonko, de prominentste oppositieleider in Senegal, woensdag gearresteerd werd, zijn duizenden mensen de straat op gegaan. Het gaat om de hevigste politieke onrust sinds jaren. Senegal wordt doorgaans gezien als een van de meest stabiele landen in West-Afrika.

De zeventienjarige jongen werd doodgeschoten bij botsingen tussen demonstranten en autoriteiten in de zuidelijke stad Diaoube.

In het hele land hebben demonstranten politiebureaus en verschillende overheidsgebouwen platgebrand of geplunderd. De demonstraties werden aangewakkerd door de arrestatie van oppositieleider Ousmane Sonko. Hij wordt beschuldigd van verkrachting. Sonko ontkent en zegt dat de aantijging een poging is van president Macky Sall om hem als politieke rivaal uit te schakelen. De overheid ontkent dit.

Sonko is populair onder de jonge demonstranten. Zij twijfelen aan de beschuldigingen aan het adres van de oppositieleider omdat twee andere toprivalen van president Sall eerder doelwit waren van strafrechtelijke aanklachten waardoor ze zich in 2019 niet kandidaat konden stellen voor het presidentschap.

De demonstranten protesteren ook tegen de hoge werkloosheid en de coronamaatregelen die zorgen voor een verslechterde economische situatie, vooral voor werknemers in de informele sector.

Tegenstanders van de president hebben opgeroepen tot drie dagen van nationale protesten vanaf maandag.