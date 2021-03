China en Rusland hebben vrijdagavond (lokale tijd) in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een verklaring tegengehouden waarin de VN vragen een einde te maken aan het geweld in de Ethiopische regio Tigray, zeggen diplomaten tegen internationale media. Door het verzet van de twee landen met vetorecht komt er een einde aan twee dagen van onderhandelingen over een tekst.

De initiatiefnemers hebben de hoop op een verklaring opgegeven, zegt een anonieme diplomaat. Er is geen consensus en er wordt niet meer gewerkt aan een verklaring.

Na mensenrechtenorganisatie Amnesty International had Human Rights Watch (HRW) Eritrese regeringstroepen er vrijdag nog van beschuldigd in de stad Aksum een bloedbad te hebben aangericht. Volgens schattingen hebben zij eind november binnen 48 uur meer dan tweehonderd burgers, onder wie ook kinderen, omgebracht. HRW dringt erop aan dat de VN dringend een onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid opstarten.

Midden november trokken regionale strijdkrachten van Tigray en milities zich uit de stad Aksum terug. Daarop beschoten Ethiopische en Eritrese troepen de stad. Ooggetuigen berichtten dat de soldaten willekeurig op burgers hebben geschoten, aldus HRW.

Conflict met lokale milities

De Ethiopische regering lanceerde in november een militair offensief tegen het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF), dat in de gelijknamige regio in het noorden van het land aan de macht was. Aanleiding waren de jarenlange spanningen tussen het TPLF en de centrale regering. Ondertussen zijn er ook andere actoren actief, waaronder troepen van de vroegere vijand en buurland Eritrea en milities. Honderdduizenden mensen in Tigray zijn op humanitaire hulp aangewezen of gevlucht.

Marc Lowcock, adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zei donderdag nog dat Eritrea zijn troepen moet weghalen uit de regio Tigray. Het was de eerste keer dat een VN-verantwoordelijke expliciet de terugtrekking van Eritrese troepen eist. Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, wil bovendien dat er een "objectief en onafhankelijk onderzoek" komt naar mogelijke oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten.