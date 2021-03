Een rechter op Curaçao heeft vrijdag in hoger beroep oud-minister van Financiën George Jamaloodin 30 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het uitlokken van de moord op de 54-jarige politicus Helmin Wiels. De straf valt hoger uit dan de 28 jaar die Jamaloodin eerder nog kreeg van een rechter.

Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten toen hij zonder beveiligers naar een strand ging in Willemstad. Vanwege ernstige bedreigingen stond hij al langer onder beveiliging.

Jamaloodin was minister in het kabinet van Gerrit Schotte tussen 2010 en 2012. Zijn halfbroer is de lokaal bekende gokbaas Robbie dos Santos. Wiels was mogelijk een doelwit omdat hij onderzoek deed naar de loterijverkoop op Curaçao.

De verdediging van de oud-minister, onder wie de Nederlandse advocaat Stijn Franken, reageerde teleurgesteld op het vonnis en kondigde aan in cassatie te gaan. Volgens de verdediging is er geen bewijs voor de betrokkenheid van Jamaloodin. Zelf ontkent Jamaloodin elke betrokkenheid bij de moord. De rechter woog bij zijn oordeel zwaar mee dat het hier om een politieke moord ging.

Volgens het Openbaar Ministerie zitten inmiddels de belangrijkste betrokkenen van de moord vast. Zo zit Curaçaoënaar Elvis Kuwas een levenslange straf uit wegens verschillende moorden, waaronder die op Wiels. De eveneens van het eiland afkomstige Burney 'Nini' Fonseca zit voor 26 jaar vast voor het regelen van de moord.