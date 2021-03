De Verenigde Naties hebben nog geen teken van leven ontvangen van de dochter van de emir van Dubai. Dat meldt het mensenrechtenkantoor van de VN, dat om opheldering had gevraagd over het lot van prinses Latifa Al Maktoum.

De BBC publiceerde dit jaar videoboodschappen van de prinses. De 35-jarige Latifa zou die stiekem hebben opgenomen met een naar binnen gesmokkelde telefoon. Ze vertelde over haar gevangenschap in een villa in Dubai. Daar zou ze zijn opgesloten na een poging per boot naar het buitenland te vluchten.

Het hoog commissariaat voor de mensenrechten (OHCHR) noemde de beelden vorige maand "zeer zorgelijk videobewijs". Het eiste dat de overheid in de Verenigde Arabische Emiraten snel duidelijk zou maken hoe het met de prinses gaat. Een OHCHR-woordvoerder reageerde vrijdag ontkennend toen hij de vraag kreeg of inmiddels duidelijk is of Latifa nog leeft.

De ambassade van de VAE heeft eerder benadrukt dat Latifa thuis wordt verzorgd. Ze zou daar worden geholpen door haar familie en medische professionals. De berichtgeving over de prinses zou volgens de autoriteiten "geen recht doen aan de situatie waarin ze zich feitelijk bevindt".