Lokale gezondheidsautoriteiten in New York hebben op aandringen van topadviseurs van gouverneur Andrew Cuomo een te klein aantal coronadoden onder verpleeghuisbewoners gemeld. In een openbaar rapport werden minder sterfgevallen onder deze bewoners gemeld dan officieel was vastgesteld, schrijven Amerikaanse media.

In het rapport uit juli werden verschillende oorzaken onderzocht voor de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Het rapport richtte zich echter alleen op bewoners die in het verpleeghuis waren overleden. Bewoners die in het ziekenhuis waren overleden nadat ze in hun verpleeghuis ziek waren geworden, werden niet meegeteld.

Zodoende meldde het rapport 6.432 coronadoden onder bewoners van verpleeghuizen. In werkelijkheid zouden er tot juni meer dan negenduizend mensen zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19, maar Cuomo's adviseurs wilden dat aantal niet openbaar maken.

Uit interviews en documenten in handen van The New York Times zou blijken dat de adviseurs het rapport hebben herschreven om de daadwerkelijke cijfers weg te halen. Volgens de krant blijkt uit data van het ministerie van Volksgezondheid dat het werkelijke aantal sterfgevallen in verpleeghuizen zelfs zo'n 50 procent hoger ligt.

Cuomo kreeg eind vorig jaar nog een Emmy Founders Award voor zijn inzet tijdens de coronacrisis. De organisatie van de prestigieuze televisieprijs vond dat Cuomo "effectieve communicatie en leiderschap" had laten zien tijdens zijn dagelijkse persconferenties.

Inmiddels wordt de gouverneur niet langer toegejuicht voor zijn coronabeleid. Ook ligt hij uit een andere hoek onder vuur: afgelopen week werd Cuomo door drie vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.