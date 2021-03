Tienduizenden Nieuw-Zeelanders mogen weer terug naar huis nadat ze eerder waren opgedragen om te evacueren vanwege een dreigende tsunami. Inmiddels zijn de grootste golven gepasseerd en is het waarschuwingsniveau verlaagd, meldt het Nationaal Bureau voor Rampenbestrijding (NEMA) via Twitter. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.

Mensen die langs de oostkust van het Noordereiland wonen, werden in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) opgeroepen om hoger gelegen gebieden op te zoeken vanwege een serie van zware aardbevingen in de Stille Oceaan. De zwaarste beving had een magnitude van 8.1.

Een eerste tsunamiwaarschuwing werd in de ochtend weer ingetrokken, maar door een nieuwe beving weer opnieuw uitgegeven. Inmiddels is het waarschuwingslevel afgezwakt en is er volgens het NEMA geen gevaar meer voor de kustbewoners. Op beelden van lokale autoriteiten is te zien hoe grote golven aan land komen bij de Tokomaru Bay.

De laatste aardbeving werd geregistreerd bij de Kermadec-eilanden, op zo'n 800 kilometer van de kust van het Noordereiland. Door de bevingen werden er ook tsunamiwaarschuwingen afgegeven voor andere eilanden in de Stille Oceaan, waaronder Samoa, Fiji en Nieuw-Caledonië. Voor die eilanden zijn de waarschuwingen nog actief.