De tsunamiwaarschuwing die de autoriteiten in Nieuw-Zeeland in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd) hebben uitgegeven, is weer ingetrokken. De waarschuwing volgde op een aardbeving nabij de oostkust van het Noordereiland met een magnitude van 7.3.

De aardbeving werd rond 2.30 uur gemeld. De autoriteiten gaven vervolgens een waarschuwing af voor het gebied tussen Cape Runaway en Tolaga Bay, een gebied ten zuidoosten van Auckland.

Inmiddels is de tsunami-waarschuwing niet meer van kracht. Inwoners van de gebieden moeten echter nog wel rekening houden met gevaarlijke situaties op het water, bijvoorbeeld door onvoorspelbare waterstromen.

De aardbeving werd volgens The New Zealand Herald op het hele eiland gevoeld. Er kwamen onder meer meldingen vanuit Auckland, Wellington en Christchurch.