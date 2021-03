De coronacrisis in de Verenigde Staten slaat economisch en sociaal hard toe onder kwetsbare Amerikanen. 75 miljoen mensen verloren afgelopen jaar hun baan, stelt Human Right Watch (HRW). Het land schippert ondertussen tussen landelijke en lokale maatregelen.

Met het American Rescue Plan wil president Joe Biden 1,9 biljoen dollar (1,58 biljoen euro) vrijmaken voor de armere delen van de Amerikaanse bevolking. De Amerikaanse Senaat buigt zich momenteel over dit noodplan, dat onder meer voorziet in een directe betaling van 1.400 dollar aan de meeste Amerikanen. Ook wordt er meer extra geld vrijmaakt voor het vaccinatieprogramma en voor lokale overheden.

Het zijn met name de arme en kwetsbare Amerikanen die het slachtoffer worden van de economische en sociale gevolgen van corona. HRW toont de toenemende kloof tussen arm en rijk op basis van overheidsdata.

Van de huishoudens die jaarlijks minder dan 35.000 dollar verdienen, laat een kwart weten dat ze niet genoeg eten in huis hadden de afgelopen week. Onder huishoudens die meer dan 75.000 dollar verdienen, ligt dit percentage op 4 procent. De meerderheid van de 75 miljoen werknemers die hun baan verloren afgelopen jaar, verdiende beneden gemiddeld. Vrouwen en minderheden zijn oververtegenwoordigd in deze groep.

HRW roept op om mensen met schulden niet af te sluiten van hun basisbehoeften zoals water, elektriciteit en gas. Ook pleit de organisatie voor de invoering van een blijvend minimumloon van 15 dollar per uur.

Vicepresident Kamala Harris in gesprek over het America Rescue Plan. Vicepresident Kamala Harris in gesprek over het America Rescue Plan.

Coronacijfers VS (bron: New York Times) Het aantal overledenen ligt op 518.079

Bijna 8 procent van de inwoners heeft een vaccin

Het aantal besmettingen daalt, maar de daling komt tot stilstand

Dagelijks worden er 65.000 tot 70.000 besmettingen geteld

In 17 staten en territoria blijft het besmettingsaantal hoog of stijgt het

In 38 staten en territoria blijft het besmettingsaantal laag of daalt het

Lokale maatregelen en tekorten

Lokale overheden kampen met begrotingstekorten door teruglopende belastinginkomsten en toenemende zorgkosten. Negentien staten moesten in 2020 bezuinigen, zoals de staat Georgia, die 1 miljard bezuinigde op het openbaar onderwijs.

De federale staten bepalen in grote mate hun eigen coronamaatregelen. Zo schafte Texas dinsdag de mondkapjesplicht af, terwijl de besmettingscijfers daar de afgelopen veertien dagen met 7 procent toenamen. In veel Amerikaanse staten zijn de horeca en kerken weer geopend. Ook Mississippi hief onlangs coronarestricties op, terwijl hier de grootste toename aan besmettingen is. Het is de vraag of het Amerikaanse vaccinatieprogramma snel genoeg gaat om een vierde golf te voorkomen.