De verdachte van de steekpartij in de Zweedse stad Vetlanda wordt verdacht van meerdere pogingen tot moord. Eerder werd gesproken van een mogelijk terroristische daad, maar volgens de Zweedse aanklager wordt dat scenario momenteel niet onderzocht.

Als er sprake is van een terroristisch motief, wordt de zaak overgenomen door de Zweedse veiligheidsdiensten. Die oordeelden echter dat ze het onderzoek niet hoeven over te nemen, zegt de openbare aanklager tegen Göteborgs-Posten.

Het onderzoek naar de steekpartij zit nog in de beginfase, benadrukt de aanklager. Het precieze motief van de dader, die woensdag zeven mensen in de stad Vetlanda verwondde, is nog niet bekend.

De politie heeft de identiteit van de dader nog niet tegenover media bevestigd. Wel is meegedeeld dat hij vanwege eerdere misdrijven een bekende van de politie is. Zweedse media melden dat het gaat om een 22-jarige man, die eerder is opgepakt voor onder meer drugsgebruik.

De man werd woensdag met een politiekogel in zijn been opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast doorzocht de politie een woning die vermoedelijk van de verdachte is.

Drie slachtoffers raakten zwaargewond

Drie slachtoffers verkeerden aanvankelijk in levensgevaar. Twee anderen zijn ernstig gewond. De politie zei eerder dat er acht mensen gewond zijn geraakt, maar dat aantal is inmiddels bijgesteld naar zeven. De slachtoffers zijn volgens de politie aangevallen met een "scherp voorwerp". Zweedse media melden dat de verdachte een mes bij zich had.

Vetlanda ligt in het zuiden van Zweden, ruim 200 kilometer ten oosten van Göteborg. De stad telt dertienduizend inwoners.