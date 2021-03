De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman beginnen gezamenlijk een onderzoek onder alleenstaande ouders en hun kinderen die in armoede leven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Het onderzoek richt zich op de problemen die deze ouders hebben bij het opvoeden van hun kinderen, melden de ombudsmannen in een brief aan onder meer demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

De ombudsmannen onderzoeken sinds 2019 de problemen die voortvloeien uit armoede in Caribisch Nederland. Uit twee eerdere onderzoeken kwam al naar voren dat armoede onder ouderen en jongvolwassen een groot probleem is.

Het nieuwe onderzoek richt zich op problemen waar alleenstaande ouders en kinderen die rond of onder de armoedegrens leven tegenaan lopen in de opvoeding. "Armoede heeft namelijk grote negatieve gevolgen voor de opvoedingsmogelijkheden van ouders, zeker als zij alleenstaand zijn. Ook wordt onderzocht welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van hun leven", schrijven de ombudsmannen.

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman zullen op basis van het onderzoek aanbevelingen doen die ervoor moeten zorgen dat alleenstaande ouders op een goede manier hun kinderen kunnen opvoeden. Het rapport over dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar gepubliceerd.