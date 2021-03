Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag besloten om een geplande vergadering van donderdag per direct te schrappen vanwege aanwijzingen voor een nieuwe bestorming van het parlementsgebouw. De Capitool-politie meldde eerder op de dag signalen te hebben ontvangen dat een onbekende militie van plan is om het gebouw aan te vallen.

Het lagerhuis zou donderdag stemmen over een wet voor politiehervormingen, maar volgens een vertegenwoordiger van de Democratische Partij is het niet verantwoord om na de waarschuwingen van de Capitool-politie nog te vergaderen.

Volgens persbureau Reuters staat 4 maart omcirkeld in agenda's van extreemrechtse complotdenkers, omdat de voormalige president Donald Trump op die dag alsnog zou worden ingezworen als president.

De Amerikaanse Senaat is nog wel van plan om donderdag bijeen te komen. De senatoren debatteren momenteel over het nieuwe coronasteunpakket van president Joe Biden.

Woensdag werd de beveiliging van het gebouw per direct opgeschroefd. Sinds de Capitool-bestorming van 6 januari zijn er permanent 5.000 reservisten van de Nationale Garde aanwezig in hoofdstad Washington. Rondom het gebouw is bovendien een hoog hek geplaatst.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft sinds de Capitool-bestorming al meer dan 300 mensen aangeklaagd. Bij de aanval kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een politieagent. Onder de aangeklaagden zijn leden van de gewapende milities The Oath Keepers en de Three Percenters.