De dertien mensen die dinsdag omkwamen bij een zwaar auto-ongeluk in het zuiden van Californië, maakten vermoedelijk deel uit van een groep van tientallen migranten die kort daarvoor illegaal de VS in waren gesmokkeld.

Een vrachtwagen die was volgeladen met grind botste dinsdag op de SUV van de slachtoffers, waarin maar liefst 25 volwassen en jongeren waren opgepropt. Sommige slachtoffers werden door de klap uit de Ford Expedition geslingerd. De auto was oorspronkelijk gebouwd voor vijf tot acht inzittenden, maar de mensensmokkelaars hadden de achterbanken verwijderd om meer ruimte te maken.

Volgens de autoriteiten waren de migranten kort daarvoor door een gat in de grensafzetting het land binnengereden. Dat gat is een veelgebruikte route voor mensensmokkelaars. Grenswachten patrouilleren het gebied continu om illegaal grensverkeer te voorkomen.

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het verkeersongeluk, een van de dodelijkste uit de geschiedenis van Californië, kon gebeuren. Mogelijk miste de 22-jarige bestuurder een stopbord. De grenspolitie maakte woensdag bekend dat de auto niet werd achtervolgd.

Van de dertien dodelijke slachtoffers kwamen er zeker tien uit Mexico en één uit Guatemala. Het identificatieproces van de andere slachtoffers is nog in volle gang.

Naast de Ford Expedition werd op bewakingsbeelden van de grens ook een tweede SUV waargenomen, een Chevrolet Suburban. Ook die wagen bleek opgepropt te zijn met ruim negentien illegale migranten. De politie kon de inzittenden even later oppakken toen hun SUV om nog onverklaarbare reden vlam vatte.