Myanmarese veiligheidstroepen hebben opnieuw het vuur geopend op burgers die demonstreren tegen de staatsgreep door het leger. Daarbij zijn woensdag 38 mensen omgekomen, meldde de VN-gezant voor Myanmar, Christine Schraner Burgener.

"Het was de bloedigste dag sinds de coup op 1 februari", zei de Zwitserse op een digitale persconferentie. In totaal zijn de afgelopen maand meer dan vijftig slachtoffers overleden en heel veel mensen gewond geraakt, voegde ze eraan toe.

Myanmarezen gaan al weken massaal de straat op uit protest tegen de coup. De autoriteiten proberen die protesten met steeds zwaardere middelen de kop in te drukken. Veiligheidstroepen hebben herhaaldelijk dodelijk geweld gebruikt, ondanks internationale kritiek.

Getuigen meldden dat in Rangoon, de grootste stad van Myanmar, zeker acht personen zijn gedood doordat veiligheidstroepen daar met automatische wapens om zich heen schoten. Hierbij zijn ook meerdere gewonden gevallen.

In de centraal gelegen stad Monywa vonden zes mensen de dood. Er vielen eveneens doden in Mandalay, de tweede stad van het land. Ook in de stad Myingyan liep de situatie uit de hand. Daar stonden betogers met geïmproviseerde schilden tegenover ordetroepen. "Ze schoten met traangas, rubberen kogels en met scherp", zei een lokale hulpverlener, die sprak van zeker tien gewonden.

Journalisten worden vervolgd

Het leger greep op 1 februari de macht en arresteerde regeringsleider Aung San Suu Kyi. De generaals zeggen dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen, die werden gewonnen door de politieke partij van de Nobelprijswinnares. Ook andere topfunctionarissen zijn opgepakt.

De autoriteiten vervolgen nu ook zes journalisten, onder wie een fotograaf van persbureau AP. Zij deden verslag van de protesten en riskeren een jarenlange gevangenisstraf. De journalisten worden volgens een advocaat verdacht van het overtreden van een wet die onder meer het "zaaien van angst en verspreiden van nepnieuws" verbiedt.

Internationaal groeit de kritiek op de Myanmarese autoriteiten. Het Verenigd Koninkrijk wil volgens ingewijden dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vrijdag vergadert over de situatie in het land.