De politie van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft signalen ontvangen over een nieuwe bestorming van het parlementsgebouw, meldt het politiekorps woensdag. Een nog onbekende militie zou donderdag actie willen ondernemen. De beveiliging van het gebouw is per direct opgeschroefd.

"We nemen deze dreiging serieus, maar kunnen vanwege de gevoeligheid van deze informatie geen verdere details delen", aldus het korps in een verklaring. De Amerikaanse FBI wordt bij het onderzoek betrokken.

Volgens persbureau Reuters staat donderdag omcirkeld in agenda's van extreemrechtse complotdenkers, omdat de voormalige president Donald Trump op die dag alsnog zou worden ingezworen als president.

Het Amerikaanse parlementsgebouw werd op 6 januari bestormd door Trump-aanhangers, nadat de president zijn achterban had opgeroepen om in actie te komen tegen de "frauduleuze verkiezingen", die hij had verloren van Joe Biden.

De politiedienst van het Capitool was toentertijd slecht voorbereid op een dergelijk incident, zo gaf de dienst naderhand toe. De dienst kreeg veel kritiek te verwerken en meerdere bestuurders stapten op.

Tijdens de bestorming kwamen vijf mensen om het leven, onder wie een agent. Meer dan driehonderd mensen zijn aangeklaagd voor hun rol bij de bestorming. Een onafhankelijke externe commissie doet onderzoek naar de aanval.