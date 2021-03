De Zweedse en Spaanse politie hebben een crimineel netwerk opgerold waarmee grote hoeveelheden drugs tussen beide landen werd verhandeld, schrijven Zweedse media woensdag. Bij invallen werden ook werken van Pablo Picasso, Andy Warhol, Marc Chagall en diverse andere wereldberoemde kunstenaars in beslag genomen.

Het is nog niet duidelijk om welke werken het gaat. Volgens diverse Zweedse media zijn ook grote hoeveelheden geld, auto's, dure horloges en sieraden geconfisqueerd.

Daarnaast werd duur designermeubilair aangetroffen dat recent gestolen zou zijn in de Zweedse hoofdstad Stockholm. De objecten zouden zeker 40.000 euro waard zijn.

Volgens lokale media hadden Zweedse en Spaanse autoriteiten het criminele netwerk al twee jaar in het vizier. In december vorig jaar zou een eerste verdachte zijn aangehouden, een Spaanse man die in het Zweedse Helsingborg woonde. Hij is inmiddels uitgeleverd aan Spanje.

Het criminele netwerk zou producten vanuit het zuiden van Spanje hebben vervoerd naar Zweden. Daar zijn tot dusver vijf verdachten aangehouden. Enkelen van hen zouden woonachtig zijn in Stockholm.