De Hongaarse politieke partij Fidesz van premier Viktor Orbán trekt zich terug uit de centrumrechtse fractie EVP in het Europees Parlement (EP), zo laat de regeringsleider woensdag weten. De Hongaarse premier is tevens partijvoorzitter van Fidesz.

In een brief schrijft Orbán teleurgesteld te zijn in het handelen van de fractie, die eerder op woensdag een stemming hield over aanpassingen aan het intern reglement.

De EVP-fractie besloot woensdag dat voortaan ook de hele delegatie van een partij geschorst kan worden. Onder anderen Europarlementariërs van de Hongaarse regeringspartij zouden door zo'n schorsing minder spreektijd kunnen krijgen en andere taken en rollen kunnen verliezen.

Voorheen kon alleen een individueel fractielid worden geschorst. Orbán had al gewaarschuwd de fractie te zullen verlaten als de interne regels herzien zouden worden.

De EVP-fractie had de partij van Orbán al langer in het vizier vanwege de ondemocratische handelwijze van de premier. Orbán noemde het handelen van de fractie op zijn beurt "ondemocratisch, onterecht en onaanvaardbaar".