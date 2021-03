De Duitse inlichtingendienst Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) heeft de grootste oppositiepartij, Alternative für Deutschland (AfD), volgens Duitse media aangemerkt als een "verdacht geval" van rechts-extremisme. Hierdoor kan de dienst in theorie overgaan tot het in de gaten houden of afluisteren van AfD-leden, meldt Der Spiegel woensdag.

Volgens de Duitse krant is het besluit de AfD als "verdacht rechts-extremistisch" te betitelen afgelopen week al genomen. De geheime dienst doet er geen mededelingen over.

Het is nog maar de vraag of de inlichtingendienst daadwerkelijk AfD-leden gaat bespioneren. Een rechter in de Duitse stad Keulen vroeg de BfV eerder om politici en verkiezingskandidaten, onder wie van de AfD, voorlopig met rust te laten.

De AfD is sinds de verkiezingen van 2017 de derde partij in de Bondsrepubliek en telt naar schatting ruim 34.000 leden. Met 94 afgevaardigden in het parlement is het de grootste oppositiepartij in Duitsland.

De AfD werd in 2013 opgericht als een conservatieve en rechts-liberale partij die vooral kritisch tegenover de euro stond. Door interne strijd en rivaliteit heeft de AfD in 2015 en 2017 een ruk naar rechts gemaakt. Tal van leden hebben contacten met extreemrechtse groepen.

De partij staat nu vooral voor nationalisme, conservatisme en populisme en keert zich fel tegen immigratie en islamitische invloeden. Fractieleider Alexander Gauland bestrijdt dat de partij rechts-extremistisch is.