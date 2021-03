Bij een zwaar verkeersongeluk in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië zijn dinsdag ten minste dertien mensen om het leven gekomen. Een vrachtwagen botste op een landweg met een SUV waarin maar liefst 25 volwassenen en jongeren zaten opgepropt.

Het ongeluk gebeurde in het plaatsje Holtville, vlak bij de Amerikaanse grens met Mexico. De trailer, die was volgeladen met grind, raakte de SUV aan de bestuurderskant. Op beelden is te zien dat de Ford Expedition zwaar beschadigd raakte. De auto was oorspronkelijk gebouwd voor vijf tot acht inzittenden.

De autoriteiten kunnen nog niet zeggen hoe hard beide voertuigen reden. Het is mogelijk dat de chauffeur van de SUV een stopbord had gemist bij een kruispunt.

De 22-jarige chauffeur van de auto is een van de dodelijke slachtoffers. Alle doden waren tussen de 20 en 55 jaar oud. Volgens een politiechef werden enkele inzittenden van de Ford Expedition door de klap uit de auto geslingerd.

De chauffeur van de vrachtwagen raakte bij het ongeluk ook gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis.

De inzittenden waren mogelijk arbeidsmigranten uit Mexico. De politie werkt samen met het Mexicaanse consulaat om de slachtoffers te identificeren.

De Amerikaanse veiligheidsraad voor transport (NTSB) gaat onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.