De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben Rusland tegelijkertijd strafmaatregelen opgelegd. Washington kwam met sancties voor zeven hooggeplaatste Russen vanwege het vergiftigen van oppositieleider Alexei Navalny; in een Amerikaans inlichtingenrapport staat dat de Russische regering verantwoordelijk is voor de vergiftiging.

"De inlichtingendienst heeft met veel vertrouwen vastgesteld dat officieren van de Russische veiligheidsdienst FSB het zenuwgif novichok hebben gebruikt om op 20 augustus 2020 Navalny te vergiftigen", zegt een medewerker van de Amerikaanse regering.

De sancties zijn in samenspraak met de Europese Unie opgelegd. De EU maakte vergelijkbare maatregelen tegen de Russische procureur-generaal, de baas van het zogeheten onderzoekscomité dat direct onder de president ressorteert en grote strafzaken onderzoekt, het hoofd van het gevangeniswezen en de baas van de nationale garde bekend, wegens het vervolgen van oppositieleider Navalny en het neerslaan van protesten.

De Amerikanen zeggen dat ze vooralsnog niet bekendmaken wie de sancties opgelegd krijgen. Een aantal van de Russen zouden zijn aangewezen door aanhangers van Navalny.

De Kremlin-criticus is overgebracht naar de regio Vladimir, waar hij een straf van 2,5 jaar in een strafkolonie moet uitzitten. Navalny werd gearresteerd in Rusland nadat hij in Duitsland herstelde van zijn vergiftiging. Daardoor kon hij niet voldoen aan de meldingsplicht van een eerdere rechtszaak. Zijn voorwaardelijke gevangenisstraf moet hij daardoor alsnog uitzitten.