Bijna driehonderd Nigeriaanse schoolmeisjes werden dinsdag vrijgelaten nadat zij in het noordwesten van het land werden ontvoerd. Sinds december 2020 vindt minstens eens in de drie weken een ontvoering van schoolkinderen plaats in Nigeria. Waarom?

Drie dagen eerder dan de 279 schoolmeisjes van dinsdag werden afgelopen zaterdag tientallen andere ontvoerde scholieren vrijgelaten in de noordelijke deelstaat Niger. In december werden 344 schooljongens ontvoerd in Katsina. Zij kwamen na zes dagen weer vrij.

In 2014 was er veel internationale aandacht voor de ontvoering van zo'n driehonderd schoolkinderen door leden van de jihadistische beweging Boko Haram. De hashtag #BringBackOurGirls ging viraal toen Michelle Obama, de toenmalige first lady van de Verenigde Staten, aandacht vroeg voor de ontvoerde schoolkinderen.

Aantal ontvoeringen neemt toe, eisen van losgeld blijkt lucratief

Nu blijft het stil op het internationale toneel, terwijl het aantal ontvoeringen sinds december toeneemt. Vooral in het noordwesten en in het noordelijke centrale deel van Nigeria worden regelmatig mensen ontvoerd door zwaarbewapende bendes.

Het eisen van losgeld blijkt lucratief te zijn. Volgens een rapport van het Nigeriaanse kennisplatform SB Morgen werd tussen juni 2011 en maart 2020 minstens 18 miljoen Amerikaanse dollar (zo'n 15 miljoen euro) betaald aan kidnappers. Uit onderzoek door de Amerikaanse omroep Voice of America in september 2019 bleek dat kidnappers tussen de 1.000 en 150.000 dollar eisen als losgeld.

Waarom kostscholen en schoolkinderen vaak doelwit zijn

Vooral kostscholen zijn doelwit, omdat ze vaak buiten een dorp of stad gelegen zijn en slecht beveiligd worden. Het kidnappen van kinderen krijgt ook meer aandacht, waardoor er politieke druk ligt op het vrijlaten van de slachtoffers.

Corruptie, slechte beleidsvoering en makkelijke toegang tot wapens werken ontvoeringen ook in de hand. Daders weten vaak straffeloos weg te komen.

In Zamfara, waar de driehonderd schoolmeisjes werden ontvoerd, kregen bendes die berouw toonden en hun wapens inleverden in ruil daarvoor onderdak, geld en auto's. Soms worden ex-bendeleden ook ingezet om ontvoerders over te halen de kinderen vrij te laten, zoals het geval was bij de schoolmeisjes.