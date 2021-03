Persvrijheidsorganisatie Reporters Without Borders (RSF) heeft in Duitsland een aanklacht ingediend tegen kroonprins Mohammed Bin Salman en andere hoge functionarissen in Saoedi-Arabië voor misdaden tegen de menselijkheid vanwege de moord op Jamal Khashoggi.

Naast de moord op de regeringskritische Saoedische journalist Khashoggi worden kroonprins Mohammed Bin Salman en vier hoge functionarissen ook aangeklaagd voor het opsluiten van 34 andere journalisten, waaronder blogger Raif Badawi.

Volgens RSF worden in Saoedi-Arabië misdaden tegen de menselijkheid begaan tegen journalisten om hen de mond te snoeren. Het gaat om opzettelijke moord, marteling, seksueel geweld en dwang, gedwongen verdwijningen, onwettige ontneming van fysieke vrijheid en vervolging.

Een Amerikaans inlichtingenrapport dat afgelopen vrijdag werd uitgegeven concludeerde dat de Saoedische kroonprins direct betrokken was bij de moord op Khashoggi: "Wij oordelen dat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman zijn goedkeuring gaf aan een operatie in Istanboel in Turkije om de Saoedische journalist Jamal Khashoggi gevangen te nemen of te doden".

Khashoggi leefde in ballingschap in de VS en verdween in 2018 tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. In de weken na de verdwijning werd duidelijk dat hij daar om het leven was gebracht. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.

Een van de vier hooggeplaatste functionarissen die RSF in de aanklacht noemt is de adviseur van de kroonprins, Saud Al Qahtani.