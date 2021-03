In de buurt van Nieuw-Zeeland hebben onderzoekers drie soorten lichtgevende haaien ontdekt. Dat meldt de Britse krant The Guardian dinsdag op basis van onderzoek door wetenschappers van de Belgische Université Catholique de Louvain en het National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) in Nieuw-Zeeland.

Bioluminescentie - het uitstralen van licht door organismen - komt vaker voor bij diepzeedieren, maar het is de eerste keer dat dit wordt vastgesteld bij de valse doornhaai, de duivelslantaarnhaai en de zuidelijke lantaarnhaai.

De valse doornhaai kan 180 centimeter lang worden en is daarmee nu het grootst bekende gewervelde dier dat licht kan geven. De onderzoekers zeggen dat de ontdekking aantoont hoe weinig mensen nog weten van de diepe zee. Deze haaien leven allemaal tussen de 200 meter en 1 kilometer diep in het water, een gebied bekend als de schemerzone.

Waarom de buiken van de haaien oplichten, is nog niet bekend. Maar de wetenschappers vermoeden dat de twee kleinere haaiensoorten het gebruiken als bescherming tegen aanvallen vanuit de diepte. Die uitleg gaat niet op voor de valse doornhaai omdat die voor zover bekend geen natuurlijke vijanden heeft. Mogelijk gebruikt de haai zijn lichtgevende buik om prooidieren te spotten. Verder onderzoek moet dat uitwijzen.

"Gezien de uitgestrektheid van de diepe oceaan en hoeveel lichtgevende organismen voorkomen in dit gebied, wordt het meer en meer duidelijk dat het produceren van licht op die diepte een belangrijke rol speelt in het grootste ecosysteem van onze planeet", schrijven de onderzoekers. De diepe oceaan is ook het minst onderzochte ecosysteem.