De New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo is maandag door een derde vrouw beschuldigd van ongewenste intimiteiten. De 33-jarige Anna Ruch zegt in een interview met de New York Times dat Cuomo bij een bruiloft in 2019 zijn handen op haar onderrug plaatste en vroeg of hij haar mocht kussen.

Cuomo was op de bruiloft om het net getrouwde stel en de gasten te feliciteren. Ruch wilde naar eigen zeggen de gouverneur bedanken voor de aardige woorden die hij over haar vrienden sprak. Hierna pakte hij de vrouw vast bij haar rug en toen zij probeerde zijn handen weg te duwen, hield hij haar wangen vast en zei hij dat ze "agressief" was. Het desbetreffende moment is vastgelegd door aanwezige fotografen, blijkt uit beelden van de krant.

De New Yorkse gouverneur werd vorige week door twee oud-medewerkers beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag. Volgens de vrouwen zou hij seksueel getinte en persoonlijke vragen hebben gesteld. Ook kuste hij een van hen ongevraagd op de lippen in zijn kantoor.

Cuomo heeft niet inhoudelijk gereageerd op de recentste beschuldiging. Een woordvoerder verwees naar zijn eerdere verklaring die hij deed naar aanleiding van de eerste twee beschuldigingen. Daarin zei hij er spijt van te hebben als zijn gedrag ooit ten onrechte kon worden opgevat als "ongewenst geflirt".

Die verklaring is echter niet genoeg voor zijn partijgenoten. Een advocatenbureau gaat op verzoek van de New Yorkse minister van Justitie nu onderzoek doen naar de beschuldigingen.

Kritiek op gouverneur zwelt aan

De positie van Cuomo komt steeds meer onder druk te staan, nu hij ook kritiek krijgt op de aanpak van het coronavirus in zijn staat. Cuomo verplichtte verpleeghuizen in het begin van de crisis om herstellende COVID-19-patiënten in ziekenhuizen op te vangen, om zo ziekenhuisbedden vrij te maken. Die stap heeft volgens critici gezorgd voor grootschalige uitbraken in New Yorkse verpleeghuizen. Ruim een tiende van alle doden in Amerikaanse verpleeghuizen overleden in de staat New York (6.400 patiënten).

Eerder kreeg Cuomo juist complimenten voor zijn aanpak van het coronavirus. In het najaar kreeg hij zelfs een Emmy Founders Award voor zijn inzet tijdens de coronacrisis en zijn "effectieve communicatie en leiderschap" tijdens zijn dagelijkse televisiebriefings. Hij werd destijds ook getipt als potentiële presidentskandidaat voor de Democratische partij in 2024.