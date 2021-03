De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is maandag schuldig bevonden aan corruptie. De rechter heeft hem veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk. De 65-jarige politicus hoeft niet de cel in, maar heeft een jaar elektronisch huisarrest met een enkelband opgelegd gekregen.

Justitie eiste vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Sarkozy zou samen met zijn advocaat Thierry Herzog rechter Gilbert Azibert hebben omgekocht. Ze zouden de rechter een baan in Monaco hebben beloofd in ruil voor informatie over een onderzoek naar de financiën van zijn campagne. De oud-president weerspreekt de beschuldiging.

Sarkozy was van 2007 tot 2012 president van Frankrijk. Hij is niet de eerste voormalige Franse president die wordt veroordeeld voor corruptie, dat was Jacques Chirac. Ook Chirac kreeg een voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Volgens aanklagers wilden Sarkozy en zijn advocaat de rechter omkopen in ruil voor informatie over een onderzoek naar betalingen die Sarkozy tijdens zijn presidentiële campagne van 2007 ontving.

Dat geld zou afkomstig zijn van de overleden erfgename Liliane Bettencourt van het L'Oréal-imperium. In die affaire is Sarkozy vrijgesproken, maar er lopen nog enkele andere zaken.