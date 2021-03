De Amerikaanse regering zal de komende dagen met "aanvullende acties" komen als reactie op het recente geweld van de staatsgreep in Myanmar. Dat zei de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zondag.

Sullivan zei bezig te zijn "om extra kosten op te leggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor deze recente uitbraak van geweld en de staatsgreep".

De komende dagen wordt meer duidelijk over wat de aanvullende acties precies inhouden. Washington legde de militaire leiders van Myanmar eerder al sancties op vanwege de staatsgreep.

Veiligheidstroepen hebben zondag op meerdere plaatsen in Myanmar het vuur geopend op demonstrerende burgers. Volgens het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties zijn er minstens achttien doden en dertig gewonden gevallen, lokale bronnen spraken eerder van zeker elf doden. Het gaat voor zover bekend om de dodelijkste dag sinds het begin van de massaprotesten tegen de militaire staatsgreep.

De massaprotesten volgen op een machtsgreep door het leger. De militairen zeggen dat is gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen en hebben op 1 februari regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Tegenstanders van de coup organiseren zich via het internet en gaan met duizenden tegelijk de straat op.

De afgezette leider Suu Kyi is sinds haar arrestatie niet meer in de openbaarheid verschenen. Ze moet maandag voor de rechter verschijnen, onder meer omdat ze in bezit zou zijn geweest van illegaal geïmporteerde walkietalkies.