De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft zondag zijn eerste publieke optreden gemaakt sinds hij het Witte Huis verliet. In een toespraak tijdens het jaarlijkse congres van conservatieve activisten (CPAC) in Orlando in de staat Florida hintte hij naar een mogelijke kandidaatstelling voor de presidentsverkiezingen in 2024.

Een uur later dan gepland begon oud-president Donald Trump aan zijn toespraak waarmee hij CPAC, het jaarlijkse conservatief politieke congres, afsloot. "Wie weet, doe ik voor de derde keer mee", zei Trump. Als hij weer meedoet aan de presidentsverkiezingen, dan zal hij dat doen namens de Republikeinse Partij en geen eigen partij oprichten. "We beginnen geen nieuwe partijen. We hebben de Republikeinse partij. Die zal verenigd worden en sterker zijn dan ooit tevoren", aldus Trump.

Verder herhaalde Trump tijdens zijn toespraak zijn onbewezen claim dat de Democraten de presidentsverkiezingen van 2020 zouden hebben gestolen. "Ze hebben het Witte Huis verloren", zei Trump over de Democratische partij.

Trump haalde ook uit naar zijn opvolger: "Joe Biden heeft de meest rampzalige eerste maand gehad van alle presidenten in de moderne geschiedenis."

Volgens een peiling van CPAC zou de conservatieve achterban, als die nu zou moeten stemmen, Trump kiezen als de Republikeinse presidentskandidaat in 2024. Met 55 procent bleef hij gouverneur Ron DeSantis (Florida), in de poll de enige serieuze tegenstander, ruim voor. Voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley (3 procent) deed het zelfs nog iets beter dan politieke kopstukken als Mike Pompeo, Ted Cruz en Rand Paul.