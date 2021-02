Veiligheidstroepen hebben zondag op meerdere plaatsen in Myanmar het vuur geopend op demonstrerende burgers. Volgens de Verenigde Naties zijn er minstens achttien doden gevallen. Het gaat voor zover bekend om de dodelijkste dag sinds het begin van de massaprotesten tegen de militaire staatsgreep.

Het is onduidelijk hoeveel demonstranten precies zijn doodgeschoten tijdens de protesten. Niet alle berichten over doodgeschoten betogers kunnen namelijk worden bevestigd.

Agenten begonnen onder meer te schieten in Rangoon, de grootste stad van het land. Daar lukte het niet om betogers met traangas en waarschuwingsschoten te verdrijven. De politie krijgt in de stad versterking van het leger.

De massaprotesten volgen op een machtsgreep door het leger. De militairen zeggen dat is gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen en hebben op 1 februari regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Tegenstanders van de coup organiseren zich via het internet en gaan met duizenden tegelijk de straat op.

De afgezette leider Suu Kyi is sinds haar arrestatie niet meer in de openbaarheid verschenen. Ze moet maandag voor de rechter verschijnen, onder meer omdat ze in bezit zou zijn geweest van illegaal geïmporteerde walkietalkies.

De coup heeft geleid tot internationale kritiek en sancties.