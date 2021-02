Meer dan 850 koeien die zich al twee maanden aan boord van een schip op de Middellandse Zee bevinden, worden geruimd. Dat bevestigt de Spaanse regering na eerdere berichtgeving van persbureau Reuters. Landen weigerden de dieren toe te laten uit angst voor het blauwtongvirus.

De boot, die de naam Karim Allah draagt, vertrok op 18 december uit Spanje met 895 dieren aan boord. Dit schip kwam eerder deze week na twee maanden varen weer terug in de haven van Cartagena. Onderweg zouden 22 koeien zijn gestorven; deze zijn in stukken gehakt en overboord gegooid.

De Karim Allah is niet het enige schip in deze situatie. De ElBeik dobbert ook al maanden op zee, met bijna achttienhonderd koeien aan boord.

Veel Europese dierenrechtenorganisaties maken zich woest over de gang van zaken en zeggen dat de koeien in "de hel verkeren". Het is onduidelijk hoeveel dieren inmiddels zijn overleden door de hitte, de uitputting en de stress.

De ElBeik ligt momenteel in de haven van Famagusta, een stad aan de oostkust van Cyprus.