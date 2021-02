Bij een gewelddadige gevangenisuitbraak donderdag in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn vierhonderd gedetineerden ontsnapt en 25 mensen om het leven gekomen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn een agent en zes gedetineerden, maakten de lokale autoriteiten vrijdag bekend.

De rest van de slachtoffers zijn burgers die werden aangevallen bij de ontsnapping.

De nationale politie heeft inmiddels zestig gedetineerden van de Croix-des-Bouquets-gevangenis weer op weten te pakken. De controle in de gevangenis is weer terug in handen van de autoriteiten, meldde premier Joseph Jouthe.

Eén van de ontsnapte gevangenen was Arnel Joseph, een machtige bendeleider in Haïti. Hij werd vrijdag door de politie doodgeschoten toen hij doorreed bij een checkpoint. Voor zijn aanhouding in 2019 was hij de meest gezochte bendeleider van het Caraïbische eiland.