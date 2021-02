De Verenigde Staten hebben sancties getroffen tegen belangrijke kopstukken rondom de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, nadat vrijdag bekend werd dat de prins direct betrokken was bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Ondanks een oproep vanuit de Verenigde Naties is van directe maatregelen tegen Bin Salman zelf is geen sprake.

Vrijdag bleek uit een vrijgegeven Amerikaans rapport dat Bin Salman zijn goedkeuring had gegeven aan een operatie in Istanboel in Turkije om de regeringkritische journalist Khashoggi gevangen te nemen of te doden.

Ook waren een belangrijke adviseur van de kroonprins en leden van zijn lijfwacht betrokken bij de moord op de journalist. Daarnaast bevat het rapport de namen van 21 personen die uit naam van Bin Salman betrokken zouden zijn geweest bij de Saoedische operatie.

Wegens de moord heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën een voormalig adviseur van de Saoedische kroonprins en een elite-eenheid van het koningshuis op een sanctielijst gezet. Het gaat om de voormalige plaatsvervangend chef van de geheime dienst, Ahmed Al Asiri, en de snelle interventiemacht RIF.

Al Asiri was volgens de VS de leider van de moordoperatie op Khashoggi, die werd uitgevoerd door een commandoteam. Onder de daders waren verscheidene RIF-leden. De sancties houden onder meer in dat eventuele bezittingen van deze Saudiërs in de VS worden bevroren en dat Amerikanen geen zaken met hen mogen doen.

VN vraagt VS om directe maatregelen tegen kroonprins

Agnès Callamard, de mensenrechtenexpert van de Verenigde Naties die onderzoek deed naar de moord op Khashoggi, liet via Twitter weten dat de Amerikaanse regering ook maatregelen zou moeten nemen tegen Bin Salman zelf.

Ook moet Saoedi-Arabië vertellen wat er gebeurd is met het lijk van Khashoggi en waar het is gebleven, aldus Callamard.

Saoedische regering ontkent betrokkenheid Bin Salman

Khashoggi woonde in ballingschap in de VS en verdween in 2018 tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. In de weken na de verdwijning werd duidelijk dat hij daar om het leven was gebracht. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.

De Saoedische regering gaf uiteindelijk toe dat Khashoggi werd vermoord, maar ontkent dat kroonprins Bin Salman betrokken was bij de moord op de journalist. Vijf Saoedi's werden in eigen land ter dood veroordeeld voor betrokkenheid. Dat gebeurde tijdens een geheime rechtszaak, die internationaal werd gezien als een showproces. Hun straffen werd op verzoek van de nabestaanden van Khashoggi omgezet naar twintig jaar cel.