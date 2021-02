Een gewapende bende heeft 317 schoolmeisjes ontvoerd in het noordwesten van Nigeria, zo meldt de Nigeriaanse politie vrijdagmiddag. Eerder werd al bekend dat de bende even na middernacht de kostschool in de staat Zamfara was binnengevallen.

Getuigen verklaarden al dat het ging om honderden meisjes en dat aantal wordt nu bevestigd door de politie.

Volgens een vader van een van de meisjes en een docent hebben de gewapende mannen sommige kinderen te voet meegenomen. Anderen werden in auto's meegenomen.

Eerder deze maand werden al tientallen schooljongens ontvoerd in het land. Ze zijn nog niet bevrijd. Moslimextremisten van Boko Haram en hieraan verbonden lokale groeperingen ontvoeren met enige regelmaat kinderen uit scholen.