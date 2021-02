De voormalige Spaanse koning Juan Carlos heeft vanwege achterstallige belastingen een schikking met de Spaanse staat getroffen. De inmiddels 83-jarige Juan Carlos moet ruim 4 miljoen euro terugbetalen, schrijven El País en El Mundo vrijdag.

Volgens El País is een deel van de schadevergoeding bedoeld om een zaak rondom privévluchten af te handelen.

Een Liechtensteinse stichting op naam van een neef van Juan Carlos zou jarenlang hebben betaald voor zijn dure privévluchten. De reizen had de voormalige koning volgens het dagblad moeten opgeven als inkomsten.

Woordvoerders van de oud-koning weigerden in te gaan op vragen van persbureau Reuters.

Juan Carlos leeft sinds augustus in de Verenigde Arabische Emiraten. In eigen land kwam hij onder vuur te liggen in een corruptieonderzoek en werd hij beschuldigd van belastingontduiking. In een onderzoek gericht op creditcards met grote bedragen waarvan de afkomst onduidelijk is, zou de hij onlangs 678.000 euro hebben moeten betalen.

Het grootste onderzoek draait om Juan Carlos' rol in de mogelijk frauduleuze totstandkoming van de aanbesteding van een hogesnelheidslijn in Saoedi-Arabië. Mogelijk ontving hij tijdens zijn periode als koning tientallen miljoenen euro's aan Saoedisch smeergeld op zijn buitenlandse rekening, dat hij vervolgens naar Spanje sluisde. Saoedi-Arabië stelt dat de geldbedragen een gift waren.

Toen Juan Carlos het geld ontving, was hij nog koning. In die zin is hij onschendbaar en ziet het er niet naar uit dat hij daadwerkelijk vervolgd zal worden. Een ander onderzoek kan er wel toe leiden dat de voormalige koning voor de rechter moet verschijnen. Dat is gericht op mogelijke "illegale activiteiten" van Juan Carlos na de troonwisseling in 2014, toen zijn zoon Felipe VI koning van Spanje werd.