In de Nigeriaanse staat Zamfara in het noordwesten van het land zijn schoolkinderen ontvoerd door gewapende mannen, zo melden de autoriteiten vrijdag. Het precieze aantal is onduidelijk, maar lokale media hebben het over honderden meisjes.

De bende zou even na middernacht hebben toegeslagen in de school. Het is niet bekend of om losgeld is gevraagd.

Eerder deze maand werden al tientallen schooljongens ontvoerd in het land. Ze zijn nog niet bevrijd. Moslimextremisten van Boko Haram en hieraan verbonden lokale groeperingen ontvoeren met enige regelmaat kinderen uit scholen.

Berucht was de ontvoering van 276 schoolmeisjes door Boko Haram in april 2014. Velen van hen zaten jarenlang gevangen en nog steeds zijn niet alle meisjes teruggevonden.