De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Syrië bij de grens met Irak. Het doelwit was volgens het Pentagon een door Iran gesteunde militie. De aanval onder toeziend oog van president Joe Biden was een reactie op recente raketaanvallen op doelen in Irak waarbij een Amerikaanse militair gewond raakte.

Het is de eerste militaire operatie onder het presidentschap van Joe Biden. De aanvallen leken op beperkte schaal te zijn, waardoor er maar een klein risico is dat ze een escalerende werking hebben.

Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) zouden ten minste zeventien pro-Iraansee strijders zijn omgekomen. Ook zouden drie vrachtwagens met munitie zijn vernietigd.

Bidens keuze om alleen in Syrië en niet in Irak aanvallen uit te voeren, geeft de Irakese regering de ruimte en de tijd om uit te zoeken wie er achter de recente aanvallen op Amerikaanse doelen in Irak zit.

"Op bevel van president Joe Biden, heeft de Amerikaanse krijgsmacht eerder vanavond luchtaanvallen uitgevoerd op de infrastructuur van door Iran gesteunde militante groeperingen in Oost-Syrië", aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De woordvoerder vertelde dat bij de luchtaanvallen meerdere doelwitten zijn vernietigd.

Een ingewijde legt uit dat de VS met de aanval wilden laten zien dat ze milities zal straffen, zonder verdere escalatie te veroorzaken. Biden zou van alle opties die hem zijn voorgelegd de meest gematigde hebben gekozen.