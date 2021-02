Het leger van Eritrea heeft in november vorig jaar honderden burgers gedood in de Noord-Ethiopische regio Tigray, meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International donderdag in een nieuw rapport.

In de Ethiopische stad Axum zouden de troepen de massa-executies hebben uitgevoerd op 28 en 29 november. Amnesty komt tot die conclusie na gesprekken met tientallen getuigen. De executies komen in juridisch opzicht neer op misdaden tegen de menselijkheid, aldus de organisatie. Ook zouden de Eritreeërs zich schuldig maken aan plunderingen. De Ethiopische regering onderzoekt de aantijgingen.

In de Noord-Ethiopische regio Tigray woedt sinds november vorig jaar een conflict tussen strijders van het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF) en de regering in Addis Abeba.

Ethiopië en Eritrea hebben altijd ontkend dat Eritrese troepen over de Ethiopische grens opereren. TPLF en burgers in Tigray beweren echter dat Eritrese troepen ingrepen om het Ethiopische leger te ondersteunen nadat het TPLF op 4 november een legerbasis had aangevallen. Het zou gaan on een vergelding.

Gebied afgesloten voor journalisten

Het kostte de mensenrechtenorganisatie maanden om de berichten over de massaslachting in Axum bevestigd te krijgen. Tigray was afgesloten van de buitenwereld en journalisten wisten maar amper het afgegrendelde gebied binnen te komen.

Abiy Ahmed, de Ethiopische premier en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, riep op de dag van de massaslachting in Axum de overwinning op het TPLF uit. Dat was een dag nadat de rebellen zich hadden teruggetrokken uit de provinciehoofdstad Mekelle.