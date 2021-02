De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag (lokale tijd) gebeld met de Saoedische koning Salman over mensenrechten en de oorlog in Jemen. Onduidelijk is of ook de moord op Washington Post-journalist Jamal Khashoggi aan bod is gekomen. Het was het eerste gesprek tussen de twee leiders sinds Biden president is.

Het telefoongesprek komt kort vlak voordat een Amerikaans inlichtingenrapport over de moord op journalist Jamal Khashoggi zal verschijnen. Het rapport ligt gevoelig in Saoedi-Arabië omdat kroonprins Mohammed Bin Salman daarin wordt aangewezen als de opdrachtgever voor de moord op Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel in 2018.

Het inlichtingenrapport zou niet verschijnen voor het geplande telefoongesprek tussen Biden en Salman. De verwachting is nu dat het ieder moment kan verschijnen. President Biden bevestigde woensdag al dat hij het rapport had gelezen.

Uit de verklaring van het Witte Huis over het telefoongesprek valt niet op te maken of er ook over Khashoggi is gesproken. Wel sprak Biden over het vrijlaten van Saoedisch-Amerikaanse gevangenen en benadrukte hij het belang van de rechtsstaat en de mensenrechten. De president noemde het een goed gesprek.

45 Beveiligingscamera filmt mogelijk transport lichaam Khashoggi

Biden slaat harde aan tegen Saoedi-Arabië

Biden had al tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd om zich harder op te stellen tegen Saoedi-Arabië en haalde geregeld uit naar het koningshuis. Hij zei destijds al dat de kroonprins opdracht had gegeven tot de moord. Ook benadrukte hij dat de VS geen wapens zal verkopen aan het land.

Begin deze maand staakte de VS de steun aan Saoedi-Arabië bij de oorlog in Jemen. Biden benadrukte donderdag wel dat de twee landen blijven samenwerken op het gebied van veiligheid.

Het Amerikaanse lagerhuis komt vrijdag mogelijk met een resolutie om Saoedi-Arabië officieel verantwoordelijk te houden voor de moord en verminking van Khashoggi. Het is nog niet bekend of er ook sancties zullen volgen.

Khashoggi uitte kritiek op kroonprins

Khashoggi werd in oktober 2018 vermoord op het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel. Hij was daar omdat hij papierwerk wilde regelen om te kunnen trouwen met zijn Turkse verloofde. Het lichaam van Khashoggi werd in stukken gesneden en het pand uitgesmokkeld. Zijn resten zijn nooit gevonden.

De journalist leefde in ballingschap in de Verenigde Staten omdat hij zich niet meer veilig voelde in Saoedi-Arabië nadat hij kritiek uitte op de kroonprins.