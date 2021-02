Suriname viert donderdag voor het eerst in tien jaar niet de Dag van de Revolutie. Toenmalig president Desi Bouterse stelde de nationale feestdag in 2011 in om de militaire coup te vieren die hem in 1980 in het zadel hielp.

De Surinaamse regering nam het besluit eerder deze maand na overleg met talloze maatschappelijke organisaties. Het leek de nieuwe president Chan Santokhi, die probeert het land te verenigen, niet gepast om zoveel gewicht te hechten aan een moment in de Surinaamse geschiedenis waar zoveel discussie over bestaat.

Bouterse en zijn medecoupplegers stuurden in februari 1980 de democratisch gekozen regering van Suriname weg. Hierna kende het land jarenlang een militair bewind, dat onder meer verantwoordelijk was voor de zogenoemde Decembermoorden.

De regering van Bouterse, die in 2010 tot president gekozen werd, besloot in 2011 dat 25 februari voortaan gevierd moest worden als de Dag van Bevrijding en Vernieuwing in het land.

227 Hoe Desi Bouterse Suriname in z'n greep hield

'Deze dag vierde principes die niet passen in rechtsstaat'

De status van de nationale feestdag kwam echter ter discussie te staan. In Suriname wordt steeds meer gediscussieerd over de betekenis van Bouterse en zijn coup voor het land. Volgens de huidige regering leidde de coup tot sociaal-maatschappelijke en economische ontwrichting van het land en waren er tal van gebeurtenissen die in strijd zijn met de principes die horen bij een rechtsstaat.

Het vieren van zo'n dag past niet bij een democratische staat die de fundamentele rechten en vrijheid van de bevolking respecteert, aldus de Surinaamse regering.

Bouterse werd na 37 jaar veroordeeld voor Decembermoorden

Bouterse werd in 2019 veroordeeld voor zijn rol in het oppakken, martelen en doodschieten van vijftien politieke tegenstanders in december 1982. Het proces duurde bijna dertien jaar. Bouterse stelde als president onder meer een amnestiewet in die ervoor moest zorgen dat hij niet veroordeeld zou kunnen worden.

De oud-president verklaarde onlangs dat de tegenstanders werden gedood, omdat zij "een vijandelijke invasie zouden voorbereiden". Volgens Bouterse kwam de veroordeling door de krijgsraad tot stand door "complotten van witte mannen, geheime diensten en Mark Rutte". Hij had geen bewijs voor deze claim.