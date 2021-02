Het dodental als gevolg van het geweld tussen rivaliserende bendes in vier gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse Ecuador is woensdag opgelopen tot 79. Op dinsdag braken er tegelijkertijd in verschillende complexen rellen uit. Het gaat om één van de dodelijkste geweldsuitbraken in gevangenissen in de geschiedenis van het land.

Achttien van de dodelijke slachtoffers werden volgens de openbaar aanklager in een gevangenis in stukken teruggevonden. Alle slachtoffers zijn gevangenen.

Politie- en legertroepen zijn woensdag nog massaal aanwezig bij de gevangenissen in de plaatsen Guayaquil, Cuenca en Latacunga, waar bendes elkaar dinsdag te lijf gingen met handgemaakte wapens. De regering gaat uit van een gecoördineerde actie.

Volgens de autoriteiten wilden de bendes vechten om het leiderschap in de gevangenissen, nadat de baas van één van de machtigste bendes, kort na diens vrijlating, in december werd vermoord.

Familieleden van gevangenen wachten nog altijd buiten de complexen op meer informatie over hun geliefden. De lichamen van de slachtoffers zijn overgebracht naar een forensisch centrum voor autopsie en identificatie.

Onderzoek naar bendegeweld

De openbaar aanklager van Ecuador is inmiddels een onderzoek begonnen naar het geweld. In een televisietoespraak erkende president Lenín Moreno dat de gevangenissen in zijn land te vol zitten en dat er een tekort is aan geld en personeel.

Moreno heeft al vaker kritiek geuit op het gevangenissysteem, maar faalde tot dusver om de omstandigheden te verbeteren. In 2019 zei hij dat de gevangenissen in Ecuador "in een noodtoestand verkeren". Dat deed hij toen bij een golf van incidenten 24 gevangenen om het leven kwamen.