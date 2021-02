In de havens van Hamburg en Antwerpen zijn in anderhalve week tijd twee partijen cocaïne onderschept van meer dan 23.000 kilo. De recordpartij drugs had Nederland als bestemming en een man die op de vrachtbrief als geadresseerde stond, is aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat woensdag weten dat de onderschepte transporten een "absoluut record" zijn. "Er is nooit eerder zoveel cocaïne in een keer onderschept", aldus het OM.

De eerste partij van 16.174 kilo cocaïne werd op vrijdag 12 februari onderschept in de haven van Hamburg na een tip van de Nederlandse douane. De drugs zaten verstopt in blikken plamuur en waren afkomstig uit Paraguay.

Uit de vrachtbrief van het schip bleek dat een 28-jarige man in Nederland de vermoedde ontvanger was van de drugs. Uit verder onderzoek naar deze persoon bleek volgens het OM dat hij ook betrokken zou zijn bij een vracht die onderweg was vanuit Panama naar Antwerpen.

Bij controle van die containers op 20 februari werd tussen het hout 7.200 kilo cocaïne aangetroffen.

Naast de aanhouding van de man zijn ook in zijn woning en op twee bedrijfsadressen in Rotterdam en Bleskensgraaf doorzoekingen gedaan. Of dit wat heeft opgeleverd, is niet duidelijk.

Ook al recordpartij heroïne onderschept

De bekendmaking van de onderschepping volgt op een bericht van het OM op dinsdag dat er een recordpartij van 1.500 kilo heroïne was onderschept in de haven van Rotterdam.

Begin dit jaar werd duidelijk dat er in 2020 ruim 47.711 kilo van de harddrugs is aangetroffen in Nederland, waarvan 40.641 kilo in Rotterdam. Daarnaast werd 67.000 kilo cocaïne onderschept die naar Nederland onderweg was.