Ghana is het eerste land ter wereld dat een gratis levering coronavaccins vanuit het COVAX-programma van gezondheidsorganisatie WHO krijgt. Het land krijgt 600.000 doses van het middel van farmaceut AstraZeneca, zo maakt UNICEF woensdag bekend.

In Ghana wonen ruim 30 miljoen mensen. Met de 600.000 doses kunnen 300.000 mensen worden voorzien van de benodigde twee prikken voor maximale bescherming tegen het virus.

In het West-Afrikaanse land zijn 80.000 besmettingen met het virus vastgesteld en zijn 580 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.

Het COVAX-programma van de WHO is bedoeld om landen die zelf moeite hebben om coronavaccins te kopen te helpen. Veel rijke landen en de Europese Unie kopen bijna alle vaccins die op de markt komen op. De WHO hoopt voor het einde van het jaar wereldwijd twee miljard doses te hebben geleverd.

Rijke landen 'hamsteren' miljarden vaccins

Rijke landen hebben samen ruim een miljard coronavaccins meer besteld dan nodig is om al hun inwoners in te enten, bleek vrijdag uit onderzoek van de armoedebestrijdingsorganisatie ONE. Hierdoor moeten de armere landen langer wachten tot ook die hun bevolking kunnen vaccineren en zal de pandemie langer voortduren, waarschuwt de organisatie.

ONE wil dat landen hun overschotten beschikbaar stellen via COVAX. Hierdoor krijgen ook inwoners van minder rijke landen toegang tot een vaccin.

Ook Nederland verwacht te veel vaccindoses te ontvangen: ruim 84,5 miljoen. Onduidelijk is wat er met een eventueel overschot gaat gebeuren, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid woensdag aan NU.nl weten.