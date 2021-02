Het West-Afrikaanse land Guinee, waar een week geleden een ebola-epidemie is geconstateerd, is begonnen met vaccineren tegen de zeer dodelijke ziekte. De autoriteiten hopen de uitbraak binnen zes weken in te dammen.

Het land meldde op 13 februari dat er een nieuwe ebola-uitbraak was vastgesteld. Bij de laatste grote epidemie in West-Afrika, die van 2013 tot 2016 duurde, eiste de ziekte in Guinee, Sierra Leone en Liberia meer dan elfduizend levens.

De recentste uitbraak is in het zuidoosten van Guinee en heeft zeker vijf mensen het leven gekost. Er zijn in de afgelopen week echter geen nieuwe gevallen meer gemeld.

Het zeer besmettelijke ebolavirus veroorzaakt hoge koorts en in de ergste gevallen onophoudelijke interne bloedingen. De ziekte kan worden overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Wie met patiënten samenleeft of voor hen zorgt, loopt een groot risico op besmetting.

Zorgpersoneel is dinsdag begonnen met inenten in Gouécké, een plaats in het zuidoosten van het land. Maandag kwamen meer dan elfduizend doses van vaccins aan in Guinee. Gezondheidsorganisatie WHO meldde dinsdag nog eens achtduizend doses naar het getroffen land te sturen.

Ook in de Democratische Republiek Congo is sinds deze maand weer sprake van een ebola-uitbraak. Daar werden zondag nog eens twee dodelijke slachtoffers gemeld, waarmee het officiële dodental van de huidige uitbraak daar op vier komt.

'Ebola moeilijker te bestrijden door coronapandemie'

De inspanningen om de huidige ebola-uitbraak onder controle te krijgen, worden bemoeilijkt door de huidige coronapandemie.

"Net als bij ons in Nederland staan de mensen in Guinee onder grote druk van de coronapandemie", zei het Rode Kruis maandag. De organisatie benadrukt dat veel mensen in West-Afrika extra kwetsbaar zijn en is bezorgd over mogelijke voedseltekorten.

Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Guinee en zeven buurlanden op. Er zijn grote zorgen over een mogelijke verspreiding van het ebolavirus naar landen als Liberia, Sierra Leone en Ivoorkust.