De agenten die betrokken waren bij de arrestatie van een 41-jarige zwarte man in Rochester (New York) in de Verenigde Staten worden niet vervolgd. Daniel Prude kreeg bij zijn aanhouding een kap over zijn hoofd getrokken en overleed een week later aan zijn verwondingen. Een Amerikaanse jury heeft dinsdag echter besloten dat er onvoldoende bewijs is om de agenten te vervolgen voor zijn dood.

De grand jury moest beslissen of de agenten zich moeten verantwoorden voor de rechter. De zeven agenten die bij de zaak betrokken waren, staan nog altijd op non-actief.

De procureur-generaal van New York die de agenten wilde vervolgen, is teleurgesteld. Ze zegt dat ze een sterke zaak had gepresenteerd, maar dat dit onvoldoende was om de juryleden te overtuigen. "Het rechtssysteem werkt inspanningen om wetshandhavers verantwoordelijk te houden voor het onrechtmatig doden van zwarte Amerikanen tegen."

Ook de familie van Prude is teleurgesteld over de beslissing van de jury. Enkele tientallen mensen protesteerden dinsdagavond tegen de beslissing in Rochester.

Prude werd op 30 maart 2020 in verwarde toestand aangetroffen op straat. Terwijl agenten hem probeerden te arresteren, spuugde hij naar hen. De agenten drukten hem vervolgens tegen de grond en probeerden hem een zogeheten antispuugkap op te zetten. Prude verloor daarop het bewustzijn en stopte met ademen. Zeven dagen later stierf hij in het ziekenhuis.

Prude overleed door verstikking

Volgens de lijkschouwer was zijn dood een gevolg van "complicaties van verstikking bij fysieke dwang". Prude was ook onder invloed van PCP, een hallucinerende drug. Beelden van de aanhouding werden pas twee maanden na de arrestatie vrijgegeven. Familieleden van Prude beschuldigden de politie van een doofpotaffaire.

De dood van Prude leidde tot dagen van protesten in de Verenigde Staten. Ook moest de politiechef van Rochester aftreden.