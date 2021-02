Bij geweld in gevangenissen in het Zuid-Amerikaanse Ecuador zijn tientallen doden gevallen. Volgens de autoriteiten kwamen zeker 67 gedetineerden om het leven door rellen in drie gevangenissen verspreid over het land.

Criminele organisaties zouden tijdens een gecoördineerde actie tegelijkertijd op meerdere plekken hebben toegeslagen, aldus de regering. Het gaat om gevangenissen in de steden Guayaquil, Cuenca en Latacunga.

De achtergrond van de geweldsuitbarstingen is nog niet bekend, maar het was eerder al onrustig in de gevangenissen vanwege confrontaties tussen rivaliserende bendes. De politie stuurde versterkingen om de situatie onder controle te krijgen.

In een gevangenis werden onder meer vuurwapens, machetes, messen en telefoons aangetroffen. Als reactie op het bloedige geweld gaf de Ecuadoraanse president Lenín Moreno het leger de opdracht strikt te controleren op de smokkel van wapens, munitie en explosieven naar gevangenissen.

In de gevangenis Turi in Cuenca vielen zeker 38 doden bij geweld tussen rivaliserende bendes. Foto: ANP

Vaker geweld tussen bendes

Afgelopen december vielen er ook al elf doden door geweld tussen rivaliserende bendes in Ecuadoraanse gevangenissen. Het land telt ongeveer 38.000 gevangenen op een bevolking van circa 17 miljoen.

Familieleden van gevangenen verzamelden zich buiten de complexen om meer informatie over hun geliefden te krijgen. De lichamen van de slachtoffers worden overgebracht naar een forensisch centrum voor autopsie en identificatie.