De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties verwijt Iran dat het internationale regels en mensenrechten heeft geschonden rond het neerhalen van een Oekraïens passagiersvliegtuig in januari 2020. In een brief aan Iran stellen twee VN-experts dat Iran veel fouten heeft gemaakt.

De Iraanse Revolutionaire Garde schoot op 8 januari 2020 een passagiersvliegtuig neer dat net was vertrokken van de luchthaven in Teheran. Daardoor kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

Volgens de Iraanse regering dachten de leden van de garde dat het een Amerikaanse raket was en moesten ze snel handelen.

De VN-experts zeggen echter dat de Iraanse autoriteiten een onsamenhangend verhaal hebben verteld. Andere passagiersvliegtuigen die voor het Oekraïense toestel opstegen, zijn namelijk niet neergehaald.

Ook meldt de VN op basis van eigen onderzoek dat het raketsysteem niet over de juiste voorzorgsmaatregelen beschikte, dat de mensen die de raket afvuurden veel meer tijd hadden om een goede beslissing te nemen dan Iran zegt en dat ze hadden moeten weten dat er net een vliegtuig was opgestegen.

'Iran had eerder menselijke fout moeten erkennen'

De experts schrijven dat Iran het luchtruim had moeten sluiten, vanwege de gespannen situatie tussen Iran en de Verenigde Staten. "Als dat was gebeurd, dan hadden 176 onschuldige mensen nu nog geleefd."

Na het neerhalen van het toestel had Iran volgens de VN eerder moeten erkennen dat het vliegtuig was neergeschoten door een raket. Dat deed de regering pas na drie dagen. Toen was de ramplocatie al helemaal leeggeroofd en platgewalst door bulldozers. "Zo heeft Iran de nabestaanden een kans ontnomen om nog spullen terug te krijgen van de naasten die ze zijn verloren", aldus de VN-experts.