Een verdachte van het doden van de Maltese anticorruptiejournaliste Daphne Caruana Galizia heeft zijn schuld bekend in de rechtbank. Dat meldt The Times of Malta. De advocaat van Vince Muscat liet de rechtbank weten dat hij toegeeft Galizia te hebben gedood in 2017.

De twee andere verdachten, de broers George and Alfred Degiorgio, blijven volhouden dat ze onschuldig zijn. Masqat probeerde eerder nog gratie te krijgen, maar dat lukte niet. Sindsdien werkt hij met de autoriteiten mee in het onderzoek, in de hoop op strafvermindering. Dat lijkt nu te zijn gelukt.

Galizia werd in oktober 2017 met een autobom vermoord. De kritische journaliste deed op dat moment onderzoek naar corruptie binnen de overheid en de banden tussen de regering en rijke zakenmensen.

Meerdere ministers en de voormalige premier zijn opgestapt na de moord op Galizia.